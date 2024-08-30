شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 219.60 نقطة، أو 0.57%، ليصل إلى 38582.13 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15.06نقطة، أو0.56%، ليصل إلى 2708.08 نقطة.

