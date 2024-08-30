شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الجمعة، فصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر والتي ينتهي أجلها اليوم، 23 سنتًا أو 0.3% إلى 80.17 دولارًا للبرميل.

أما العقود الآجلة تسليم نوفمبر الأكثر تداولاً فزادت 20 سنتا أو 0.2% إلى 79.02 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2% إلى 76.09 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية أمس، بينما كسب برنت 1.5%، فيما زاد الخام الأمريكي 1.7% خلال الأسبوع حتى الآن.

