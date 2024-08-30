شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات بخفض الفائدة.. الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب الدولار من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل عملات رئيسية في تداولات الجمعة، متجهًا لإنهاء موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع، بعد أن قلّصت بيانات اقتصادية التوقعات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر الدولار عند 101.34، وذلك بعد ارتفاعه 0.36% أمس الخميس، ملامسًا أعلى مستوى منذ 22 أغسطس عند 101.58 دولارًا. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعًا 0.66% هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أفضل أسبوع له منذ بداية أبريل لينهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، ولكن على أساس شهري، من المتوقع أن يتكبد المؤشر خسائر نسبتها 2.6% في أغسطس، وهو ما سيكون أسوأ شهر له منذ نوفمبر من العام الماضي.

