الاقتصاد

“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 30.1 مليار يوان

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى البنك المركزي الصيني اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 30.1 مليار يوان (نحو 4.23 مليارات دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7%.

وأفاد “المركزي الصيني” في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا), أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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