موعد انضمام ديفيز لقلعة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حاول نادي ريال مدريد الإسباني الحصول على خدمات الظهير الكندي ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن البايرن رفض التفريط في اللاعب وحاول معه أن يقوم بتجديد عقده.

وكشفت تقارير صحفية عن نجاح خطة ريال مدريد بشأن التعاقد مع الظهير الكندي ألفونسو ديفيز.

حيث انتهى سوق الانتقالات ولم ينضم اللاعب إلى ريال مدريد، ولم يوافق على تجديد عقده مع البافاري، وبذلك تكون خطة النادي الملكي قد نجحت وفقًا لما ذكرته صحيفة آس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد راضٍ عما فعله بعدم إجبار بايرن ميونخ على بيع اللاعب، ومن ناحية أخرى سيكون قادرًا على التوقيع معه في يناير المقبل بشكل مجاني.

ريال مدريد يكرر تجربة كيليان مبابي مع ألفونسو ديفيز



وقد فعل الميرنجي ذلك منذ أشهر قليلة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، عندما رفض دفع مطالب باريس سان جيرمان المالية في صيف 2023، وانتظر حتى انتهاء عقد اللاعب ووقع معه مجانًا بمجرد إعلانه الرحيل عن النادي الباريسي وعدم التجديد له.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة توقيع ريال مدريد مع اللاعب في يناير المقبل، فإن النادي الملكي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد نهاية الموسم تمامًا، وذلك بسبب العلاقات الجيدة بين الناديين.

أرقام ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ موسم 2023/2024



شارك ديفيز مع بايرن ميونخ في 41 مباراة بمختلف المسابقات في موسم 2023/2024، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.