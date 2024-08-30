ارتفاع أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بنحو 10 جنيهات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم:

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3942 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2520.12 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.