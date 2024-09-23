شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستهدف الشجعان في مسقط رأس الثورة اليمنية 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شنت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابيا،يوم الجمعة، حملة اعتقالات جديدة ضد العشرات من الأهالي أغلبهم تربويون في مديرية السدة، بمحافظة إب المنكوبة بالمتمردين الحوثيين.

وتأتي هذه الاعتقالات الحوثية انتقاما من أبناء المديرية التي تعد مسقط رأس أمين سر ثورة 26 سبتمبر، الثائر علي عبدالمغني، ليرتفع أعداد المختطفين منذ مطلع سبتمبر الجاري وحتى اللحظة إلى 53 شخصاً.

مصادر محلية، قالت أن منتحل صفة مدير أمن السدة، القيادي الحوثي المدعو "علي الوشلي"، داهم بعدد من الأطقم المسلحة منازل المواطنين في مركز مديرية السدّة وضواحيها، واختطف 31 شخصًا، رداً على إعلانهم الاحتفاء بالعيد الوطني 26 سبتمبر.

وبحسب المصادر، طالت الاختطافات تربويون وهم: "أمين الأشول، عبدالإله الياجوري، أحمد عبده حسين المغني- نائب مدير إدارة الامتحانات بالمديرية- والتربويين غالب علي شيزر وعبده أحمد الدويري".

المصادر أكدت، أن الحملة الحوثية لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وتقوم بملاحقة الكثير من الشباب والناشطين والمواطنين ممن أعلنوا احتفالهم بالعيد الوطني 26 سبتمبر، في مختلف قرى المديرية.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت في وقت سابق حملات اعتقال واسعة في محافظات اخرى، جاءت بينها ذمار وصنعاء، وطالت قيادات سياسية وكتّابا وناشطين، ممن دعوا للاحتفال بثورة 26 سبتمبر، في محاولات بائسة منها لإخماد وهج الثورة لديهم وتمسكهم بأهدافها.