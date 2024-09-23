شكرا لبحثكم عن خبر قرار جديد من النيابة بشأن الداعية المصري الصوفي "صلاح التيجاني" المتهم بالتحرش بفتاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل الداعية المصري الصوفي، صلاح الدين التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "خديجة" عن طريق رسائل على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما أخليت خديجة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما.

صور خادشة

وكانت السلطات المعنية حققت مع الداعية لنحو 8 ساعات، وواجهته بتهم التحرش وإرسال صور خادشة للحياء إلى الفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رفض زواجها من ابنه

لكنه أنكر تحرشه بخديجة، مؤكدا أنه يعتبرها بمثابة ابنته، وبرر اتهامها له بالتحرش لاعتقادها بأنه رفض زواجها من ابنه. كما أكد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

والتشهير به

وذكر أنه حرر محضرا ضدها ووالدها خالد بسيم، جراح المخ والأعصاب، يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيسبوك ومختلف مواقع التواصل .

وأشار التيجاني إلى أن والد خديجة أراد الانتقام منه، بعدما لجأ إليه أكثر من مرة لتطليقه من زوجته، إثر خلافات متكررة بينهما. لكنه قال إنه رفض التدخل للإصلاح بينهما، ما دفع الطبيب للانتقام منه. بحسب روايته.