شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% ليتداول عند 1.3127 دولار. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.04% إلى 1.1877 يورو.



كان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.04 %، ما يعادل 3.01 نقاط، ليصل عند مستوى 8376.63 نقطة.

وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.

