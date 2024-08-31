الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% ليتداول عند 1.3127 دولار.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.04% إلى 1.1877 يورو.

كان مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" أنهى تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر تراجعًا بنسبة 0.04 %، ما يعادل 3.01 نقاط، ليصل عند مستوى 8376.63 نقطة.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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