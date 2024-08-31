شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة.

وجاء ذلك عقب مرور شهر مضطرب أثر عليه التضخم في منطقة اليورو. نتائج مؤشرات الأسهم الأوروبية وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 0.1% منهيًا التداولات فوق 525 نقطة لأول مرة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 526.66 نقطة. التضخم في أوروبا وأظهرت قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن التضخم هبط في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.2% في أغسطس.

وجاء قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة على رأس أفضل القطاعات أداء، إذ صعد 1.4%، تلاه المؤشر الخاص بأسهم البنوك بزيادة 0.8%.

