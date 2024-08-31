نمو الإنتاج الصناعي في اليابان في يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات وزارة الصناعة اليابانية، اليوم، أن الإنتاج الصناعي بالبلاد في شهر يوليو نما بنسبة 8ر2% على أساس شهري.

ووفقًا للبيانات الأولية، بلغ مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا لقطاعي التصنيع والتعدين 8ر102 مقابل 100 للسنة الأساسية 2020، بينما انخفض المؤشر في يونيو بنسبة 2ر4 %.

ورفعت الوزارة اليابانية تقييمها الأساسي لأول مرة منذ 16 شهرًا، معلنة أن الإنتاج الصناعي أظهر ارتفاعًا وانخفاضًا.

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