الاقتصاد

نمو الإنتاج الصناعي في اليابان في يوليو

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نمو الإنتاج الصناعي في اليابان في يوليو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات وزارة الصناعة اليابانية، اليوم، أن الإنتاج الصناعي بالبلاد في شهر يوليو نما بنسبة 8ر2% على أساس شهري.

 

ووفقًا للبيانات الأولية، بلغ مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا لقطاعي التصنيع والتعدين 8ر102 مقابل 100 للسنة الأساسية 2020، بينما انخفض المؤشر في يونيو بنسبة 2ر4 %.

 

 

ورفعت الوزارة اليابانية تقييمها الأساسي لأول مرة منذ 16 شهرًا، معلنة أن الإنتاج الصناعي أظهر ارتفاعًا وانخفاضًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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