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الامارات | محمد بن راشد: كل عام والمملكة العربية السعودية في خير وعز ورفعة ..

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني .. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة .. وأمن وأمان .. ".

وتابع سموه: "نسأل الله أن يديم محبتنا .. وأخوتنا .. وعلاقاتنا الراسخة .. وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة .. مستقرة .. متسارعة بإذن الله".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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