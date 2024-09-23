الامارات | مقتل خبيرة أزياء شهيرة بطريقة صادمة في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2024

وثقت مقاطع فيديو متداولة الساعات الماضية حادثاً صادماً تعرضت له مديرة دار أزياء شهيرة في مدينة نابولي الإيطالية، إذ سقط عليها تمثال حجري وهي تسير في أحد أزقة المدينة ما أدى لمصرعها.

وأظهرت اللقطات لحظة سقوط تمثال حجري على رأس كيارا جاكونيس مديرة دار «برادا» للأزياء قبل أيام.

وظهرت كيارا البالغة 30 عاماً وهي تسير مع صديقها، في نابولي الأحد الماضي، وهما يحملان حقائب سفر ويبدو أنهما كانا متجهين إلى المطار، حين سقط التمثال على رأسها بشكل مفاجئ وقتلها.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن السلطات الإيطالية تحقق في عدة فرضيات حول ظروف الوفاة، فيما يحتمل توجيه تهمة القتل غير العمد ضد المسؤولين عن صيانة التمثال.

وأدارت كيارا الإيطالية الأصل 15 متجراً في فرنسا وبلجيكا وغيرها وكانت تستعد لإطلاق منتجات جديدة.