شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. صادرات كوريا الجنوبية تحقق مكاسب للشهر الـ 11 على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل صادرات كوريا الجنوبية، تحقيق مكاسب للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس، مدفوعًا بالأداء القوي لأشباه الموصلات.

وارتفعت الصادرات الخارجية بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل إلى 57.9 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية. ارتفاع الواردات بنسبة 6% وزادت الواردات بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 54 مليار دولار.

وأدى هذا إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.83 مليار دولار. تحقيق فائض تجاري وقد حافظت كوريا الجنوبية على تحقيق فائض تجاري لمدة 15 شهرًا متتاليًا.

وفي عام 2023، انخفضت الشحنات الخارجية بنسبة 7.4% على أساس سنوي، بسبب الأداء البطيء للرقائق الإلكترونية، إلى جانب حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

