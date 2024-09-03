شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل تقلبات واضحة في تعاملات الأسبوع الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تقلبات واضحة في تعاملات الأسبوع الجديد يوم الاثنين، إذ استهلت التعاملات بتراجع جديد بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي في ظل اعتزام تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط المضي قدمًا في خططه لزيادة الإنتاج اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.

في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات الاقتصادية في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

التراجع عن تخفيضات الإنتاج

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تأرجح حول 77 دولارًا للبرميل، بعد تراجعه يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي بأكثر من 2%.



كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنحو 74 دولارًا للبرميل.

ويعتزم تجمع أوبك بلس زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أول أكتوبر، في إطار خطة تستهدف التراجع تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في 2022.

نشاط التصنيع في الصين

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الاثنين، استمرار انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال الشهر الماضي مع تزايد حدة أزمة القطاع العقاري مما يزيد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي ذلك في حين فقد سعر النفط الخام خلال الشهر الماضي أكبر مكاسب العام الحالي، مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

واشتدت حدة تقلبات الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت الأسعار أكبر تقلبات يومية لها خلال أغسطس الماضي.