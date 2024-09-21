اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها لن تشارك في أي فعالية لمتابعة نتائج قمة السلام التي نظمتها سويسرا في حزيران الماضي، واصفة مثل هذه الفعاليات بأنها "احتيال".
واوضحت زاخاروفا في تصريح لها، "هذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتوصل لتسوية، إنها مظهر آخر من مظاهر الاحتيال من جانب الأنغلو ساكسون وأتباعهم من الدمي الأوكرانيين". وأضافت أن روسيا مستعدة لمناقشة "مقترحات جادة حقا" تأخذ في الاعتبار "الوضع على الأرض".
ولم تتلق روسيا دعوة للمشاركة في القمة التي عُقدت في حزيران، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه يأمل في تنظيم اجتماع بحلول نهاية العام بحضور روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: لن نشارك في أي فعالية خاصة بمتابعة قمة السلام التي نظمتها سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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