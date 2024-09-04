شكرا لقرائتكم خبر عن طلب كبير للشحنات الفورية.. ماذا حدث للأسعار الفورية للنفط الربع الثانى 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأسعار الفورية للنفط الخام تبايناً في اتجاهاتها خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث ارتفعت في شهر أبريل بدعم من زيادة أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، والطلب القوى على الشحنات الفورية - تحديداً من النفط الخام عالي الكبريت مع وصول موسم صيانة المصافي في بعض المناطق إلى ذروته، مما أدى إلى زيادة مطردة في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي التكرير قبل موسم العطلات الصيفي، فضلاً عن استمرار الطلب القوي من مصافي التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما ساعد على استيعاب الإمدادات المتاحة في حوض الأطلسي في ظل أعمال صيانة المصافي في أوروبا وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثاني 2024 لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير ،يأتي ذلك قبل أن تنخفض الأسعار الفورية للنفط الخام خلال شهري مايو ويونيو متأثرة بالتقلبات الملحوظة في نشاط المضاربات في سوق العقود الآجلة التي شهدت تزايد في عمليات البيع، والتغيرات في التوقعات بشأن آفاق سوق النفط على المدى القريب، وتقلص التباين في أسعار الجازولين والديزل ما بين المراكز التجارية الرئيسية، فضلاً عن توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا والإمدادات من ساحل الخليج الأمريكي، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية خلال النصف الأول من شهر يونيو، وانخفاض هوامش تكرير المنتجات - لا سيما الجازولين، وزيادة توافر الخامات المتوسطة الحامضة في السوق الفورية.



وأشار التقرير ،أنه بشكل عام، ارتفع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك خلال الربع الثاني 2024 إلى حوالي 85.3 دولار / برميل، وهو مستوى مرتفع بمقدار 3.5 دولار / برميل، أو ما يعادل نحو 4.3%مقارنة بالربع السابق.