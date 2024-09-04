سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "تليجراف مصر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 4-9-2024، في البنوك المصرية.

وواصل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعه، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 48.43 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مستوى 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع..

ناهز سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.