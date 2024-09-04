شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر "24 فنتك" يواصل أعماله لليوم الثاني ويُعلن عن إطلاق تجاوز 800 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مؤتمر ""24 فنتك" أعماله لليوم الثاني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وشهد المؤتمر في يومه الثاني كلمة الرئيس التنفيذي في 1957 فنتشرز عماد قشقري، تناول الدور القيادي للمملكة في التقنيات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مفيدًا استحواذ المملكة على 58% من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023، معلنًا عن حجم الصندوق الاستثماري لـ 1957 فنتشرز بحجم يتجاوز 800 مليون ريال ويُعد الأكبر من نوعه.

وأعُلن خلال المؤتمر عن انضمام Solutions by stc إلى برنامج "مكّن" شريكاً في تقديم خدمات الإدارة الإستراتيجية، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية من خلال تقديم الدعم للتقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

وتناولت جلسات اليوم الثاني من "فنتك 24" موضوعات: مستقبل التقنيات المالية، والخدمات المصرفية، والتطور من المحافظ التقليدية إلى المصرفية الرقمية، ونمو التقنية المالية في المملكة، شارك فيها وكيل المحافظ للابتكار المالي في البنك المركزي السعودي (ساما) يزيد النفجان"، والرئيس التنفيذي لدى STC Bank نزار التويجري، والمدير التنفيذي في Endeavor Saudi Arabia لطيفة الوعلان، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Alpaca "يوشي يوكوكاوا"، ورئيس مجلس إدارة Sahm Capital " ستيفن تشو"، والشريك في Kearney " زيشان خواجا"، ومدير الاستدامة Ant International " ليمينغ تشن"، والرئيس التنفيذي لدى بنك D360 " إيز شافير" والعديد من المتحدثين.

يذكر أن مؤتمر "فنتك 24" شهد في يومه الأول مجموعة من الإطلاقات والإعلانات أبرزها إعلان البنك المركزي السعودي عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة "Samsung Pay" في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، ضمن الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، تماشيًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، كما أعُلن عن استحواذ تابي على طويق بهدف توسيع نطاق خدمات تابي المالية.