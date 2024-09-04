شكرا لقرائتكم خبر عن «ملاذ للتأمين»: توافق أعمال الشركة مع الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استلمت شركة ملاذ للتأمين التعاوني اليوم الأربعاء، إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تؤكد هذه الإفادة توافق أنشطتها المذكورة أدناه مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.
والأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.
ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تؤكد هذه الإفادة توافق أنشطتها المذكورة أدناه مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.
والأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.
ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.