شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة أنعام القابضة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 28 نوفمبر 2024م ولمدة أربعة سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية الدورة: 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ نهاية الدورة 2028-11-27، وعدد الأعضاء 5.
وأضافت أن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-02 الموافق 2024-09-05، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-02 الموافق 2024-10-05.
ويتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
• استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
• إخطار موقع موجه إلى (لجنة الترشيحات والمكافآت) يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الإخطار مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لها.
• تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية (عربي/نجليزي).
• تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية.
• إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين).
• تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
• يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويجب أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
1/ القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
2/ الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، المهارات المهنية، الشخصية المناسبة، مستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
3/ القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، القيادية، الإدارية، السرعة في اتخاذ القرار، استيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، أن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
4/ المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
5/ اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
• إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.
• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
• ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
* الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:
- أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ﻓﻲ الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشرکة.
- اشتراكه ﻓﻲ عمل من شأنه منافسة الشرکة، أو منافستها ﻓﻲ أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو (تنفيذي) أو عضو( غير تنفيذي) أو عضو (مستقل) وفي حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا تتوافر في المرشح أي من عوارض الاستقلال.
- مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية الدورة: 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ نهاية الدورة 2028-11-27، وعدد الأعضاء 5.
وأضافت أن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-02 الموافق 2024-09-05، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-02 الموافق 2024-10-05.
ويتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
• استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
• إخطار موقع موجه إلى (لجنة الترشيحات والمكافآت) يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الإخطار مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لها.
• تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية (عربي/نجليزي).
• تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية.
• إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين).
• تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
• يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويجب أن تتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
1/ القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
2/ الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، المهارات المهنية، الشخصية المناسبة، مستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
3/ القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، القيادية، الإدارية، السرعة في اتخاذ القرار، استيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، أن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
4/ المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
5/ اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
• إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.
• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
• ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
* الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:
- أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ﻓﻲ الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشرکة.
- اشتراكه ﻓﻲ عمل من شأنه منافسة الشرکة، أو منافستها ﻓﻲ أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو (تنفيذي) أو عضو( غير تنفيذي) أو عضو (مستقل) وفي حالة الترشح كعضو مستقل، يجب ألا تتوافر في المرشح أي من عوارض الاستقلال.
- مراعاة أن تكون النماذج مكتملة وموقعة من مقدم الطلب حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.