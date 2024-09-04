شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت المدينة» تنشر تقرير الاستدامة عن الفترة من 2021 - 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ويقدم التقرير نظرة شاملة على إنجازات شركة أسمنت المدينة في الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والتميز في الحوكمة.

ويسلط الضوء على جهود الشركة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والمساهمات الإيجابية في مجتمعاتنا إضافة إلى استدامة جميع الجوانب التشغيلية.

ومن أبرز ما جاء في التقرير:

• التقدم الكبير في ممارسات إدارة الطاقة وتوظيف الطاقة النظيفة، مما أدى إلى تقليل البصمة الكربونية والمساهمة بشكل مباشر في خفض انبعاثات الغازات ومكافحة التغير المناخي.

• الآثار الإيجابية لمبادرات الشركة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.

• دور الحوكمة في تعزيز النزاهة والشفافية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المدينة نشر تقرير الاستدامة عن الفترة 2021-2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الوثيقة الشاملة متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للشركة وعبر منصة تداول، والتي تؤكد التزام الشركة الثابت بالممارسات المستدامة والتواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة لديها.ويقدم التقرير نظرة شاملة على إنجازات شركة أسمنت المدينة في الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والتميز في الحوكمة.ويسلط الضوء على جهود الشركة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والمساهمات الإيجابية في مجتمعاتنا إضافة إلى استدامة جميع الجوانب التشغيلية.ومن أبرز ما جاء في التقرير:• التقدم الكبير في ممارسات إدارة الطاقة وتوظيف الطاقة النظيفة، مما أدى إلى تقليل البصمة الكربونية والمساهمة بشكل مباشر في خفض انبعاثات الغازات ومكافحة التغير المناخي.• الآثار الإيجابية لمبادرات الشركة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.• دور الحوكمة في تعزيز النزاهة والشفافية.