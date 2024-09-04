شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف السعودي»: شراء أسهم ضمن برنامج حوافز الموظفين بـ8.66 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخزف السعودي اكتمال عملية شرائها لعدد من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 20-12-1445هـ الموافق 26-06-2024م والتي تم نشر نتائجها على موقع تداول بتاريخ 21-12-1445هـ الموافق 27-06-2024م.
وأضافت أن فترة الشراء: خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وأفادت بأن عدد الأسهم المشتراة: 285,979 سهم، فيما تبلغ قيمة الأسهم المشتراة: 8,662,638.87 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر الشراء للسهم: 30.29 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 20-12-1445هـ الموافق 26-06-2024م والتي تم نشر نتائجها على موقع تداول بتاريخ 21-12-1445هـ الموافق 27-06-2024م.
وأضافت أن فترة الشراء: خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وأفادت بأن عدد الأسهم المشتراة: 285,979 سهم، فيما تبلغ قيمة الأسهم المشتراة: 8,662,638.87 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر الشراء للسهم: 30.29 ريال.