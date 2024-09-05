الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، إلى أدنى مستوى في أسبوعين وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض بعد أن عصفت بالأسواق العالمية مخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة وضعف في الاقتصاد الصيني.

فقد هبط المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي واحداً بالمئة مع انخفاض جميع أسواق المنطقة الرئيسة بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة وواحد بالمئة.

وبدورها، قادت أسهم التكنولوجيا الأوروبية الانخفاضات مع هبوط القطاع بأكثر من ثلاثة بالمئة قرب أدنى مستوى في شهر، في أعقاب عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت بعد سلسلة من بيانات اقتصادية جاءت أضعف من المتوقع.

كما انخفض نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس الماضي، مما ضغط على أسهم شركات السلع الفاخرة في أوروبا مثل إل.في.إم.إتش هولدينجز، وريتشمونت وكريستيان ديور التي انخفضت ما بين ثلاثة بالمئة و5.8 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركة (أيه.إس.إم.إل هولدينجز) نحو ستة بالمئة لتصبح أكبر الخاسرين في مؤشر (ستوكس 600)، بسبب خفض تصنيف بنك (يو.بي.إس) لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية.

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