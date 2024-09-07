وزير التموين يحسم الجدل حول حذف أفراد من البطاقات التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد حذف أفراد من بطاقات التموين.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "أى تغيير فى المنظومة ستكون للأفضل لصالح المواطن ولا يوجد حذف من البطاقات، وفيما يتعلق بتحرير وزارة الكهرباء محاضر لما يقرب من 300 الف شخص لسرقة التيار الكهربائى أوضح الوزير ان الغاء البطاقات او الحذف سيكون فى حالة وجود حكم قصائى نهائى على الشخص يؤكدسرقته للكهرباء ولكن ما يحدث قد يكون تعليق الخدمة مؤقتا وليس الحذف ، كما يتاح للمواطن التظلم فى حالة إثبات عدم مخالفته وذلك فى اطار الحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه.

واشار الوزير إلى أنه لا توجد أي معايير جديدة للعدالة الاجتماعية لحذف المواطنين وانه لا صحة لحذف المواطنين من البطاقات التموينية مِمَن يستخدمون تكييفات داخل منازلهم.

واضاف الوزير خلال اجتماعة بأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ، واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين وأعضاء مجلس النواب على هامش زيارة الوزير للمحافظة لتفقد المستودع الاستراتيجى بالمحافظة بحضور الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مخزون القمح المخصص لانتاج الخبز المدعم يقرب من 6 اشهر كما يتم تعزيز المخزون أول بأول تنفيذا بتوجيهات القيادة السياسية .