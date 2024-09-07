“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 12 كوبيكاً، ليصل إلى مستوى 89.8225 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 52 كوبيكاً ليبلغ 99.7156 روبلاً, فيما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 12.5387 روبلاً.

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