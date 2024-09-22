"اسجنوا ستارمر" تثير مخاوف سياسيي بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأت شرطة لندن تحقيقًا بعد أن تم رسم غرافيتي "اسجنوا ستارمر" على نافذة مكتب عضو البرلمان كلايف إيفورد في جنوب لندن.

وقالت الشرطة إنها تلقت يوم السبت مزاعم عن أضرار جنائية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في مكتب كلايف إيفورد، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة عن مقعد دائرة "إلتام وتشيسلهيرست" بجنوب لندن.

في ليلة الجمعة، تم طلاء النافذة بغرافيتي أبيض مكتوب عليه "سجن ستارمر".

وقالت مصادر برلمانية إن صورة للتخريب كانت متداولة بين مجموعات واتساب WhatsApp لأعضاء البرلمان من حزب العمال صباح السبت، ومع ذلك، قلل النائب إيفورد من أهمية الحادث.

وكانت هناك مخاوف متزايدة بشأن سلامة السياسيين في السنوات الأخيرة، في أعقاب مقتل النائبة جو كوكس والنائب السير ديفيد أميس.

بيئة معادية

ووصف أعضاء البرلمان العمل في بيئة معادية بشكل متزايد، مع تجارب تتراوح من التهديدات بالقتل والإساءة إلى الهجمات على مكاتب دوائرهم الانتخابية والاحتجاجات في منازلهم.

وقبل الانتخابات العامة، تنحى النائب المحافظ مايك فرير عن منصبه بسبب مخاوف بشأن سلامته الشخصية، قائلاً إن هجومًا بالحريق العمد على مكتب دائرته الانتخابية كان القشة الأخيرة.

وتأتي الحادثة الأخيرة في الوقت الذي يوشك فيه مؤتمر حزب العمال على الانطلاق في ليفربول.