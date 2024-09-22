التلغراف: بريطانيا والولايات المتحدة تحثان إسرائيل سرا على ضبط النفس وحذرتا من إفشال الحل الدبلوماسي

اشارت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصادر، الى ان بريطانيا والولايات المتحدة تحثان إسرائيل سرا على ضبط النفس وحذرتا من إفشال الحل الدبلوماسي في قطاع غزة.
بدورها، نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول استخباري إسرائيلي سابق باننا "نخشى أننا دون استراتيجية سندخل حربا غير واضحة وباهظة التكاليف، ودخول حرب غير واضحة سيؤدي لأزمات مع الحلفاء وهذا سيكون كارثة".
الى ذلك، اشار موقع "أكسيوس" نقلا عن وزارة الخارجية الأميركية الى ان واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا ما دامت هناك رحلات تجارية. ولفت الى انه إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ في لبنان فلن تكون هناك رحلات جوية تجارية.
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