استطلاع رأي.. من هو أكثر أفراد العائلة الملكية البريطانية شعبية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أظهرت استطلاعات رأي جديدة أجريت في المملكة المتحدة أن أميرة ويلز كيت ميدلتون هي العضو الأكثر شعبية في العائلة المالكة البريطانية، وهو أمر متوقع بدرجة كبيرة.

فقد تصدرت الأميرة البالغة من العمر 42 عاما، والتي استأنفت واجباتها الملكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد الانتهاء من علاجها من السرطان، استطلاع إيبسوس ، الذي سأل البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما عن مشاعرهم تجاه الأسرة الملكية.

يشعر 66% من المشاركين بإيجابية تجاه كيت، في حين أن 10% فقط لديهم رأي سلبي عنها، وتبين أن زوجها الأمير ويليام هو ثاني أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية بنسبة تأييد بلغت 65% ونسبة عدم تأييد صغيرة نسبيا بلغت 13%، وفي المركز الثالث جاءت الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الراحلة.

أين الملك تشارلز؟



ووجد الاستطلاع أيضًا أن الملك تشارلز يحظى بشعبية كبيرة في عامه الثاني كملك، وجاء تشارلز، الذي كان يعاني أيضا من مرض السرطان، في المركز الرابع بنسبة تأييد بلغت 56%.

هاري وميغان.. لا أحد يحبهما

لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لابنه المنفصل عنه، الأمير هاري، وزوجة ابنه المنفصلة عنه، ميغان ماركل، اللذين لا يحبهما الغالبية في جميع أنحاء البلاد.

وكان الثنائي من بين أقل أفراد العائلة المالكة شعبية، إلى جانب الأمير أندرو، شريك جيفري إبستين الذي انكشفت فضائحه.

يشعر 28% فقط من البريطانيين بالإيجابية تجاه الأمير هاري، في حين أن 46% يشعرون بالسلبية.

وكانت الأرقام أكثر سوءا بالنسبة لماركل، حيث بلغت نسبة التأييد لها 21% مقابل 53% لا يشعرون تجاهها بمشاعر إيجابية.

وكان أندرو هو الشخص الأسوأ حالاً، حيث شعر 10% فقط من البريطانيين بالإيجابية تجاهه، على النقيض من 66% الذين شعروا بالسلبية تجاهه.

وقد تم إجراء استطلاع الرأي الذي أجرته شركة إيبسوس في الفترة ما بين 6 إلى 9 أيلول (سبتمبر).

ميول شبابية نسبية مع هاري وماركل

وقد أشار استطلاع الرأي إلى أن هاري وماركل حققا نتائج أفضل في استطلاعات الرأي بين البريطانيين الأصغر سنا بشكل عام، وكان العديد من الشباب يؤيدون عودة الأمير إلى المملكة المتحدة بصفته فردًا عاملًا من العائلة المالكة.

إليزابيث لاتزال بلا منافس



وعلى الرغم من الدعم القوي الذي حظيت به كيت وويليام وتشارلز، إلا أن أياً من أفراد العائلة المالكة الحاليين لا ينافس الملكة إليزابيث الراحلة من حيث الشعبية.

وفي استطلاع منفصل أجرته شركة إيبسوس في أيار (مايو) 2022 ، أي قبل 4 أشهر فقط من وفاتها، قال 86% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم راضون عن العمل الذي تقوم به جلالتها.