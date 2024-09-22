إسرائيليون يتظاهرون للضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق يفضي للإفراج عن الاسرى

خرج آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، السبت للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة من شأنه تحرير عشرات الاسرى.

وتشهد تل أبيب مسيرات أسبوعية منذ الأيام الأولى للحرب. وقد ازدادت هذه التحرّكات مناهضة للحكومة الإسرائيلية منذ أن أعلن الجيش في وقت سابق من الشهر الحالي استعادة جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة.

وذكر الممثل ليور أشكينازي مخاطبا المتظاهرين في تل أبيب، إنه "لن يكون هناك خلاص" إذا سمحت الحكومة "بالتخلي عن الاسرى الإسرائيليين لاعتبارات تتّصل بالائتلاف" الحكومي. وندّد أشكينازي بـ"تخلي القادة" عن شعبهم.

ونظّمت تظاهرة السبت في ظل تصعيد للهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال شاهار مور، قريب الرهينة أفراهام موندر، إنه يخشى من أن يصرف القتال مع حزب الله انتباه القادة عن محنة الاسرى. وقال مور "إن هدفهم هو التركيز على وهم النصر المطلق "الذي هو دائما قاب قوسين أو أدنى".