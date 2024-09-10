شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9-2024.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.011 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.9%، والعرب على 5.21%، واستحوذت المؤسسات على 30.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.41%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 367.2 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 221.1 مليون جنيه، 99.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.80% ليغلق عند مستوى 7826 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 52.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 33.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.439 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.15%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.89%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.31%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.405 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%.