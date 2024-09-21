الترك ترأست اجتماعا تنسيقيا للهيئات الصحية في محافظة النبطية بهدف تقييم الاوضاع الصحية

ترأست محافظ النبطية هويدا الترك في مكتبها اجتماعا تنسيقيا للهيئات الصحية في محافظة النبطية بهدف تقييم الاوضاع الصحية واستعراض التحديات التي واجهت القطاعات الطبية والصحية والاغاثية خلال عمليات الإسعاف والاستشفاء، وخصوصا خلال فترة احداث الاسبوع الماضي.

وتم الاتفاق على توصيات منها "تفعيل التنسيق خلال الأحداث الأمنية التي قد تستجد من خلال استحداث مجموعة للتواصل وتوزيع الأدوار، و الاتفاق مع القوى الأمنية على وضع آلية لتنظيم التدخل فيما بينهم بالطريقة التي يجدونها مناسبة بحسب طبيعة الحدث، وتنظيم آلية حصول الترك على المعلومات اللازمة عبر مصلحة الصحة وطبابة قضاء النبطية المتعلقة بالمصابين لتشخيص الاحتياجات كوحدة إدارة كوارث".

كما تقرر ان "تبقى اجتماعات غرفة ادارة الكوارث مفتوحة والابقاء على التواصل الدائم لتقديم كل عون أو مساعدة لاحتواء الاوضاع المستجدة".