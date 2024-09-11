شكرا لقرائتكم خبر عن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 24.3 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 24.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني (الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2024) مقابل 5.9 مليار جنيه في الربع المقابل له في العام السابق، بمعدل نمو 308%، وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات حكومية)، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.



وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة لشركات التأمين إلى 21.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 23.2%، وذلك نتيجة زيادة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 11.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023.

وانخفضت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 41 شركة بنهاية يونيو عام 2024 مقابل 42 شركة بنهاية يونيو عام 2023، وزادت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات بنهاية يونيو 2024 مقابل 5 مجمعات بنهاية يونيو 2024، واستقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.