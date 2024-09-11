ماذا قال نجيب ساويرس على صفقة منجم السكري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر منجم السكري تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان شركة «أنجلو جولد شانتي»، أمس الثلاثاء، على شراء شركة «سينتامين» الأسترالية المشغلة للمنجم.

وعلق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الصفقة، حيث قال: «صفقة موفقة وإيجابية لكل الأطراف».

جاء هذا ردًا على أحد متابعيه، الذي سأل ساويرس عن رأيه في صفقة استحواذ «أنجلو جولد أشانتي» على شركة «سينتامين».

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد كتبت تعليقا على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين، المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكرى للذهب، أن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).

وأكدت وزارة البترول، في بيان لها مساء الأربعاء، «ستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز».

وأكدت الوزارة أن الاستحواذ الأخير ليس له أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات. وقالت إن «شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50%؜ لهيئة الثروة المعدنية و50٪؜ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب على هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات».

وأوضحت الوزارة أن «هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث إن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم».

وأشارت وزارة البترول إلى أن «وجود شركة أنجلو أشانتي والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونتوقع بعد هذه الخطوة إقبالا أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر».