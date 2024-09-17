تل أبيب تفجر أجهزة لاسلكية تابعة لحزب الله باستخدام تكنولوجيا متقدمة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد إعلام إسرائيلي أن إسرائيل تسببت في انفجار أجهزة لاسلكية تابعة لحزب الله باستخدام تكنولوجيا متقدمة تم تفعيلها عن بعد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

قالت مصادر أمنية لـ" NBN TV" اللبنانية، إن أكثر من 1000 شخص أصيب نتيجة انفجار أجهزة pagers للاتصالات، بينهم 5 حالات حرجة.

وقد كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن إصابة عشرات اللبنانيين بجروح نتيجة انفجار أجهزة اتصال "بيجر" كانوا يحملونها.

وعلى الفور طالبت وزارة الصحة اللبنانية، من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مستشفيات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع أطلقت نداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات إثر استقبالها لعشرات المصابين بانفجار أجهزة الاتصال نتيجة اختراق إسرائيلي وصفته بأنه "عالي التقنية".