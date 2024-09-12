شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ صدق تعتزم إصدار صكوك بـ 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق، عزم شركتها التابعة الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم - سليب هاي، إصدار صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي، بقيمة تبلغ 10 ملايين ريال.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن ذلك سيتم عن طريق طرح الصكوك عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها، مشيرةً إلى أن هذه الصكوك تعتبر صكوك مرابحة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وذكرت أن هذا الإصدار يخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبيّنت الشركة أنها قامت بتعيين شركة صكوك المالية لترتيب عملية إصدار الصكوك وطرحها على المستثمرين، ويمكن الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بطرح الصكوك عبر موقع شركة صكوك المالية، منوهةً على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك.
وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن ذلك سيتم عن طريق طرح الصكوك عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها، مشيرةً إلى أن هذه الصكوك تعتبر صكوك مرابحة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وذكرت أن هذا الإصدار يخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبيّنت الشركة أنها قامت بتعيين شركة صكوك المالية لترتيب عملية إصدار الصكوك وطرحها على المستثمرين، ويمكن الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بطرح الصكوك عبر موقع شركة صكوك المالية، منوهةً على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك.
وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.