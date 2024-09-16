رئيس الوزراء المصري يستقبل وزير المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في مقر إقامته بالرياض، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودِّية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع من الجانب المصري وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة السفير أحمد فاروق، ومستشار رئيس الوزراء السيد هاني يونس، والمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السيد محمد الحمصاني.

فيما حضر من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الأستاذ صالح بن عيد الحصيني، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط