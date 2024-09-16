شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" يتوج ببطولة الجمهورية للشركات لكرة الصالات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق "طلعت مصطفى" انجازاً كبيراً بفوزه بالنسخة الـ 57 من بطولة الجمهورية للشركات لكرة الصالات ، والتي أقيمت على مدار 10 أيام على مجمع صالات المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد بمشاركة 16 فريقاً من مختلف محافظات الجمهورية . وحقق "طلعت مصطفى" انتصاراً كبيراً على فريق "التمويلي للمشروعات" في المبارة النهائية بنتيجة 7 / 3 .

وخلال مشوار البطولة، لم يخسر فريق طلعت مصطفى أي نقاط، بل حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها، وذلك تحت إشراف المدير الفني الكابتن فخري يعقوب ومدير النشاط الرياضي الكابتن محمد عبد الخالق ، حيث انتصر في الأدوار الأولى على فريق حديد عز بنتيجة 4 / 3 ، ومطاحن المنيا 4 / 2 ، ومياه المنوفية بهدفين مقابل لا شئ ، والعاملين بنادي الصيد بخمسة أهداف دون مقابل ، كما حقق الفوز في مباراة الدور قبل النهائي على فريق إنتاج الكهرباء بهدفين مقابل هدف .

وقام المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام للشركات ود. أحمد إسماعيل نائب رئيس الاتحاد ومدير بطولة الشركات والمستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد بتوزيع الكئوس على الفرق الفائزة في الدورين قبل النهائي والنهائي .















