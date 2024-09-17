- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر.. وانخفاض «الكيابل الكهربائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الحديد في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، باستثناء فئة واحدة فقط، فيما انخفضت أسعار غالبية فئات الكيابل الكهربائية.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر حديد التسليح (6 مم) 3929.62 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.1%.
وبحسب النشرة فإن سعر حديد التسليح (10 مم) ارتفع بنسبة 0.01% إلى 2834.91 ريال للطن، بينما ارتفع حديد تسليح (12 مم) بنسبة 0.3% إلى 2723.58 ريال للطن.
وسجل سعر حديد التسليح (14 مم) ارتفاعا بنسبة 0.2% إلى 2722.61 ريال للطن، بينما سجل سعر حديد التسليح (16 مم) ارتفاع بنسبة 0.3% إلى 2722.45 ريال للطن.
وارتفع سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 2721.14 ريال للطن خلال شهر أغسطس الماضي.
وانخفض سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 1.7% إ 1.18 ريال للمتر، بينما استقر سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) عند 1.73 ريال، في حين ارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) 0.4% إلى 2.69 ريال.
وسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) 63.01 ريال للمتر، منخفضا بنسبة 0.9%، في حين انخفض سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) بنسبة 1.8% إلى 88.38 ريال.
وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 127.45 ريال، منخفضا بنسبة 1%، في حين انخفض سعر الكيابل (95 مم) بنسبة 1.9% إلى 174.03 ريال للمتر.
وانخفض سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) بنسبة 0.4% إلى 221.89 ريال، بينما ارتفع سعر الكيابل الكهربائية (300 مم) بنسبة 0.6% إلى 539.34 ريال للمتر على أساس شهري.
وسجل سعر الألمنيوم 86.63 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس الماضي.
وسجل سعر الخشب التيك الأفريقي ارتفاعا بنسبة 0.7% إلى 6187.37 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.4% إلى 3228.36 ريال للمتر المكعب.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر حديد التسليح (6 مم) 3929.62 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.1%.
سعر الحديد في السعوديةأظهرت النشرة أن سعر حديد التسليح (8 مم) انخفض بنسبة ضئيلة قدرها 0.2% مسجلا 2786.73 ريال للطن خلال شهر أغسطس الماضي.
أخبار متعلقة
بالأرقام.. أسعار المساكن تسجل ارتفاعًا في بريطانيا
ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية خلال شهر.. وتراجع «الخرسانة»
وسجل سعر حديد التسليح (14 مم) ارتفاعا بنسبة 0.2% إلى 2722.61 ريال للطن، بينما سجل سعر حديد التسليح (16 مم) ارتفاع بنسبة 0.3% إلى 2722.45 ريال للطن.
وارتفع سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 2721.14 ريال للطن خلال شهر أغسطس الماضي.
وانخفض سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 1.7% إ 1.18 ريال للمتر، بينما استقر سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) عند 1.73 ريال، في حين ارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) 0.4% إلى 2.69 ريال.
سعر الكيابل الكهربائيةوانخفض سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) بنسبة 0.9% إلى 22.29 ريال للمتر، بينما انخفض سعر الكيابل الكهربائية (25 مم) بنسبة 0.9% إلى 48.52 ريال.
وسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) 63.01 ريال للمتر، منخفضا بنسبة 0.9%، في حين انخفض سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) بنسبة 1.8% إلى 88.38 ريال.
وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) 127.45 ريال، منخفضا بنسبة 1%، في حين انخفض سعر الكيابل (95 مم) بنسبة 1.9% إلى 174.03 ريال للمتر.
وانخفض سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) بنسبة 0.4% إلى 221.89 ريال، بينما ارتفع سعر الكيابل الكهربائية (300 مم) بنسبة 0.6% إلى 539.34 ريال للمتر على أساس شهري.
وسجل سعر الألمنيوم 86.63 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس الماضي.
سعر الأخشاب في السعوديةوانخفض سعر الخشب التشيلي بنسبة 0.2% إلى 1535.22 ريال للمتر المكعب على أساس شهري، بينما انخفض سعر الخشب الروماني بنسبة 0.8% إلى 1517.96 ريال.
وسجل سعر الخشب التيك الأفريقي ارتفاعا بنسبة 0.7% إلى 6187.37 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.4% إلى 3228.36 ريال للمتر المكعب.