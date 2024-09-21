مكتب الأوتشا : الجوع والنزوح وتفشي الأمراض تهدد حياة الملايين في السودان وسط نقص حاد في التمويل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( الأوتشا ) من أزمة متفاقمة في السودان، حيث يواجه الملايين خطر الجوع والنزوح وتفشي الأمراض.

وأفاد المكتب بأن برنامج الأغذية العالمي يهدف للوصول إلى 8.4 ملايين شخص بحلول نهاية العام، وقد تم حتى الآن تقديم المساعدة لأكثر من 5 ملايين شخص، من بينهم 1.2 مليون في دارفور.

في الوقت نفسه، تعمل منظمة اليونيسف على علاج 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما قدمت مياه شرب آمنة لحوالي 6.6 ملايين طفل وأسرهم.

ويبلغ عدد النازحين في السودان أكثر من 10 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، وقد عبر مليونا شخص إلى الدول المجاورة، ومع ذلك فإن الجهود الإغاثية تعاني من نقص التمويل، حيث لم يتم جمع سوى 347 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار اللازمة لدعم اللاجئين في سبع دول مجاورة.

وأوضح المكتب أنه على الصعيد الداخلي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بنسبة تقل عن النصف، حيث تلقت 1.3 مليار دولار فقط من أصل 2.7 مليار دولار مطلوبة للوصول إلى 14.7 مليون شخص بحلول نهاية العام.

وفي تطور إيجابي، تم إدخال 113 شاحنة مساعدات عبر معبر أدري منذ إعادة فتحه، حاملة إمدادات غذائية وطبية ضرورية لأكثر من 250 ألف شخص، وفي 25 سبتمبر سيتم عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لمناقشة الأزمة السودانية، تستضيفه الأمم المتحدة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.

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