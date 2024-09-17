النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن إنتاج أمريكا وانخفاض متوقع في المخزونات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار فرنسين فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 16 سنتاً بنسبة 0.2% إلى 72.91 دولاراً للبرميل، وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر تشرين الأول 34 سنتاً بنسبة 0.5% إلى 70.43 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابياً على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.

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