شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في «مجموعة تداول» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، تعيين المهندس عليان بن وتيد رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت، لاستكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 1 يناير 2026.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية إعلان أي مستجدات تتعلق بتعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأضافت أن التعيين يعد ساريا اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية إعلان أي مستجدات تتعلق بتعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأضافت أن التعيين يعد ساريا اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.