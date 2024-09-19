الاقتصاد

تعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في «مجموعة تداول»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في «مجموعة تداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول القابضة، تعيين المهندس عليان بن وتيد رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت، لاستكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 1 يناير 2026.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية إعلان أي مستجدات تتعلق بتعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأضافت أن التعيين يعد ساريا اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا