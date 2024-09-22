شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فضيحة السرطان.. «جونسون آند جونسون» تسعى لتسوية دعوى إفلاس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تابعة لشركة "جونسون آند جونسون" إفلاسها للمرة الثالثة، في الوقت الذي تسعى فيه شركة الرعاية الصحية العملاقة إلى التوصل إلى تسوية مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا من شأنها إنهاء عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن بودرة الأطفال ومنتجات الأطفال الأخرى التي تنتجها الشركة تسبب السرطان، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

62000 دعوى قضائية على "جونسون"

تقدمت وحدة بودرة الأطفال "ريد ريفر" التابعة لشركة جونسون آند جونسون بدعوى أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من تكساس.

وتواجه شركة جونسون آند جونسون دعاوى قضائية من أكثر من 62 ألف مدعي زعموا أن بودرة الأطفال ومنتجات الأطفال الأخرى التي تنتجها الشركة ملوثة بالأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وغيره من أنواع السرطانات.

رد "جونسون آند جونسون"

وتنفي شركة جونسون آند جونسون هذه الاتهامات وتقول إن منتجاتها آمنة.

وبعد رفضها مرتين من قبل المحاكم الفيدرالية، تحاول شركة جونسون آند جونسون ومقرها نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي مرة أخرى إنهاء الدعوى القضائية في ما يسمى "إفلاس تكساس على خطوتين".

وقالت شركة جونسون آند جونسون إن وحدة ريد ريفر تقدمت بدعوى الإفلاس بعد حصولها على دعم حوالي 83% من المطالبين الحاليين لخطة الإفلاس المقترحة.

خطة إفلاس "ريد ريفر"

تشمل مناورة الإفلاس "ذات الخطوتين" نقل المسؤولية المتعلقة بقضية بوردة الأطفال إلى شركة فرعية جديدة تم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض، على أن تقوم هذه الشركة لاحقًا بتقديم طلب إفلاس وفقًا للفصل الحادي عشر، مما يسمح بإعادة تنظيم الأصول والديون تحت إشراف المحكمة.

وتسعى جونسون بذلك إلى هدفها المتمثل في استخدام الفصل الحادي عشر لإجبار جميع المدعين على تسوية واحدة دون إلزام شركة جونسون آند جونسون نفسها بتقديم طلب إفلاس.

ويمكن للقضاة الذين ينظرون في أمر الإفلاس فرض تسويات عالمية من شأنها إيقاف جميع الدعاوى القضائية ذات الصلة بشكل دائم ومنع رفع دعاوى قضائية جديدة.

تسوية اتهامات "جونسون آند جونسون"

وبعيدا عن الإفلاس، فإن أي تسوية تتوصل إليها شركة جونسون آند جونسون مع بعض المطالبين سوف تترك للمعارضين أو المدعين في المستقبل الحق في مقاضاة الشركة وتترك الشركة عُرضة لأحكام محتملة بمليارات الدولارات وهو ما يشجعها على استخدام آلية الخطوتين في المقام الأول.

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محاولة الإفلاس الثالثة

ولتحسين فرصها في محاولة الإفلاس الثالثة، طلبت شركة جونسون آند جونسون من المدعين التصويت على الصفقة المقترحة قبل الموعد المحدد لضمان حصولها على الدعم الكافي لنجاح خطتها.

وقالت شركة جونسون آند جونسون إنها حصلت على أكثر من 75% من الأصوات اللازمة لقاضي الإفلاس لفرض الصفقة على جميع المدعين.

اتهامات السرطان لمنتجات "جونسون"

وتختلف المحاولة الثالثة لشركة جونسون آند جونسون لتسوية الإفلاس أيضًا عن جهودها السابقة جزئيًا لأنها تركز فقط على مطالبات سرطان المبيض وأمراض النساء الأخرى، بناءً على تسويات جونسون آند جونسون السابقة مع المدعين العامين للولايات والأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية بعد الإصابة بالورم المتوسطة وهو شكل نادر من السرطان مرتبط بالتعرض للأسبستوس.

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وكانت الشركة قد خاضت معركة مريرة مع المحامين الذين يعارضون محاولتها الثالثة لتسوية الدعوى من خلال هذه المناورة.

عقبات الإفلاس المحتمل

ولا تزال استراتيجية الإفلاس تواجه عقبات قانونية. وتشمل هذه العقبات قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو بشأن إفلاس شركة "بيرديو فارما" وأوامر المحكمة برفض جهودها السابقة، والتشريعات الفيدرالية المقترحة التي تهدف إلى منع الشركات ذات الوضع المالي السليم مثل جونسون آند جونسون من الاستفادة من الحماية من الإفلاس.