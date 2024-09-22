جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: فوز باستيانيني وابتعاد مارتين في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - ميزانو ادرياتيكو : حقق الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) فوزه الثاني لهذا الموسم، بعدما أنهى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي"، في المركز الأول أمام الإسباني خورخي مارتين (براماك) الذي ابتعد في صدارة الترتيب العام بعد خروج منافسه الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا حامل اللقب (دوكاتي) خالي الوفاض.

وبين جماهيره الإيطالية، أمل بانيايا أن يقلص الفارق الذي يفصله عن مارتين في صدارة الترتيب العام بعدما كان أول المنطلقين الأحد في ميزانو وفوزه بالنقاط الـ12 لسباق السرعة السبت، لكنه سقط عن دراجته حين كان في المركز الثالث وخرج من السباق، فيما حل مارتين ثانيا أمام مواطنه بطل العالم سبع مرات مارك ماركيس (دوكاتي غريزيني)، موسعا الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب إلى 24 نقطة قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وفي المقابل، حقق باستيانيني فوزه الثاني للموسم، بعد أول في جائزة بريطانيا، والسابع له في الفئة الكبرى، ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام على حساب مارك ماركيس برصيد 282 نقطة وبفارق 59 عن مارتين المتصدر.

وبعدما كان ثاني المنطلقين خلف بانيايا، نجح مارتين سريعا في التقدم إلى المركز الأول لكنه سرعان ما وجد نفسه خلف حامل اللقب قبل أن يتمكن من التقدم مجددا على الإيطالي في اللفة الرابعة وسط ضغط من باستيانيني أيضا.

وبقي مارتين في الصدارة حتى اللفة الأخيرة قبل أن ينحني أمام ضغط باستيانيني، لكن الخسارة لم تكن مكلفة لأن بانيايا بات خارج السباق بعد سقوطه عن دراجته قبل سبع لفات على النهاية.

ترتيب العشرة الأوائل في السباق:

1.إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 41:14.653 دقيقة

2.خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 5.002 ثانية

3.مارك ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 7.848 ثانية

4.ماركو بيتزيكي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 9.200 ثانية

5.فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 13.601 ثانية

6.مافريك فينياليس (إسبانيا/أبريليا ريسينغ) بفارق 15.484 ثانية

7.فابيو كوارتارارو (فرنسا/مونستر إنرجي ياماها) بفارق 20.922 ثانية

8.أليكس إسبارغارو (إسبانيا/أبريليا ريسينغ) بفارق 22.795 ثانية

9.أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 27.704 ثانية

10.ميغيل أوليفيرا (البرتغال/تراكهاوس ريسينغ) بفارق 31.891 ثانية

ترتيب العشرة الأوائل في بطولة الدراجين:

1.خورخي مارتين (إسبانيا) 341 نقطة

2.فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 317

3.إينيا باستيانيني (إيطاليا) 282

4.مارك ماركيس (إسبانيا) 281

5.براد بيندر (جنوب إفريقيا) 165

6.بيدرو أكوستا (إسبانيا) 157

7.مافريك فينياليس (إسبانيا) 149

8.أليكس إسبارغارو (إسبانيا) 127

9.أليكس ماركيس (إسبانيا) 121