شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب غرب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية محافظة سان لويس غرب الأرجنتين.

وأفاد المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين أن الزلزال ضرب محافظة سان لويس على عمق 140 كيلومترا.

ولم ترد أي معلومات فورية حول وقوع خسائر بشرية أو إصابات مادية جراء الزلزال. زلزال السلفادور وفي نفس السياق، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترًا من شاطئ ميزاتا الواقع في مقاطعة لا ليبرتاد، وعلى عمق 75.3 كيلومترًا.