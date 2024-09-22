شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 13 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.105 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 16.1 مليار جنيه. البورصة المصرية وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31038.41 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي . إكس 70" بنسبة 1.89% مسجلًا 7234.73 نقطة.

كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 1.63% لينهي التعاملات عند مستوى 10335.77 نقطة.