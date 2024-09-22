شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعرقل خطة إصلاح للأمم المتحدة.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرقل روسيا اعتماد خطة إصلاح للأمم المتحدة في قمة المستقبل في نيويورك، والتي كان من المتوقع في السابق أن تعتمد بالإجماع من جانب جميع الدول الـ.193.

من جهة أخرى كانت أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أسقطت 71 من أصل 80 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل. حرب روسيا وأوكرانيا وذكرت قيادة القوات الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "خلال الليلة الماضية، هاجم العدو أوكرانيا بصاروخين جويين موجهين من طراز كيه إتش69/59- من المجال الجوي للأراضي المحتلة مؤقتا في منطقة لوهانسك".

وأضافت: وأطلق 80 طائرة مسيرة من طراز شاهد فوق أوكرانيا من منطقتي ييسك وكورسك الروسيتين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).