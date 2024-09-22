حصاد فصل الصيف.. مكتبة مصر العامة تختتم فعالياتها الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، فعاليات برنامجها الصيفي، بتنظيم معرضًا من منتجات الورش الفنية التي أقيمت على مدار شهور فصل الصيف، افتتحه كلا من الفنان التشكيلي الدكتور عادل عبد الرحمن، والدكتورة علا يوسف، ورانيا شرعان مديرة المكتبة، وبحضور أمنية الدسوقي، رئيسة قسم الأطفال في المكتبة، وشيماء حلمي رئيسه قسم الكبار، ومجموعة كبيرة من رواد المكتبة.

أنشطة متنوعة للأطفال

وقالت شرعان، إن المكتبة على مدار فصل الصيف أقامت مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من بينها أنشطة الأطفال: «أساسيات اللغة العربية، اللغة الإنجليزية: قراءة و كتابة، اللغة الفرنسية: قراءة و كتابة، واللغة الألمانية: قراءة و كتابة» إلى جانب الأنشطة الفنية وهي: «ورشة مبادئ الرسم و الألوان، ورشة رسم بالألوان الإكليرك، ورسم المنظور الهندسي، وورشة اصنعها بنفسك، وورشة اليوم الواحد، ورياضة في رياضة، ومغامرة القراءة و ورش الحكي».

وأضافت أن المكتبة قدمت أيضًا مجموعة من الأنشطة العلمية و التكنولوجية منها: «المخترع الصغير، المخيم الفلكي، دبلومة أساسيات الكمبيوتر و الانترنت، ودبلومة التصميم الجرافيكي، دبلومة التصميم الهندسي، ورش Multi Media، برمجة بايثون، برمجة الروبوتات، هندسة الطيران» هذا إلى جانب أنشطة المهارات الحياتية والتي تضم إدارة المشاعر، وإعادة الضبط، والاتيكيت، والكشافة، وورش التنمية البشرية، وعقلي و مفتاحه، وأنشطة تنمية المهارات الذهنية و العقلية.

ندوات وورش لزوار المكتبة

وبالنسبة للكبار قدمت المكتبة ورش الأشغال اليدوية «تطريز، بانشنيدل، كروشيه، مكرمية، صناعة الجلود، الحلي، تفصيل و خياطة»، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية: «دبلومة رسم كاملة، براند فاشون، تحسين خط عربي (أطفال)، تحسين خط عربي (كبار)، تعليم الخطوط (كبار)، دوبلاجو تعليق صوتي، تصوير فوتوغرافي»، ومجموعة من الأنشطة الثقافية التي ضمت الصحافة القومية و رسالة الدولة المصرية، توعية للداعمين و المحيطين بمرض السرطان، التأثير السلبي للسوشيال ميديا علي العلاقات الاسرية، معرض سفارة التشيك، مسيرة تحرر (مذكرات محمد فايق)، كيف حققت 30 يوليو الاستقرار والتنمية المستدامة، الأزمات الزوجية و الطلاق المتحضر، وازاي تختار كليتك مهما كان مجموعك، والإدمان عند الأطفال و الشباب والعوامل النفسية المسببة لها، توعية ضد مخاطر الحروق بالتعاون مع مؤسسة اهل مصر، حفلة موسيقية بفرقة البالونا من دولة البرتغال بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية، واحتفالية عيد العلم وعرض فيلم رحلة العقباوي بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وصالون الإعلام بعنوان الهوية المصرية (عبقرية الشخصية و تحدي المؤامرة)، والأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومناقشة كتاب مدن سينمائية (تأريخ للحداثة الغربية من الشاشة الي الواقع)، وصالون الجراح (القوة الناعمة و القدرة الشاملة)، والمعاناة النفسية بين المعتقدات و بين العادات و التقاليد، ومناقشة فيلم سكر معقود (تداول صناعة حلوي المولد النبوي) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، والعيد رقم 72 لثورة 23 يوليو في عيون أطفال مصر، وعرض و مناقشة فيلمين 4 أيام مجيدة للمخرج صلاح التهامي و فيلم أبو سمبل للمخرج سعد نديم بالتعاون مع المركز القومي للسينما، والفراغ النفسي و علاقته بفرط الحركة و التشتت و نقص الانتباه بالتعاون مع مبادرة من حقك تكون ما بيننا (دمج بالحب).

وبالنسبة لأنشطة قسم التدريب، قدمت المكتبة دورات اللغة الصينية بالتعاون مع نادي جسر اللغة الصينية، منح كورية بالتعاون مع مؤسسة كويكا، برامج إدارية متنوعة بالتعاون مع اكاديمية السادات للعلوم الإدارية، المبادرات القومية لتدريب و تأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان – كلية الآداب جامعة حلوان – كلية التمريض جامعة حلوان – كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق و غيرها من الجامعات، منحة برمجة الروبوتات بالتعاون مع احدي المؤسسات البولندية لبرمجة الروبوتات، التعاون مع وزارة الشباب و الرياضة في برنامج مشواري، مبادرة 10 الاف ريادي طلابي و مبادرة بناء قدرات الشباب و مبادرة تدريب طلبة جامعة بنها لمهن المستقبل في ظل التحول الرقمي مع جامعة بنها، مبادرة 10 الاف ريادي أزهري بالتعاون مع مشيخة الأزهر.