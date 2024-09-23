شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب وسط توقعات بمزيد من تخفيضات سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم، وسط علامات في السوق تشير إلى أن المزيد من تخفيضات سعر الفائدة يلوح في الأفق، إضافة إلى استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2625.71 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2643.90 دولار.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، إلى 31.06 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.8 % إلى 967.81 دولار بينما هبط البلاديوم 1.3 % إلى 1053.67 دولار.