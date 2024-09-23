“التجارة”: ضبط منشأة استخدمت أسماء محظورة وخالفت ضوابط الإعلان الإلكتروني بتسمية عطور بأسماء شخصيات اعتبارية سعودية وخليجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لاستخدامها أسماء محظورة والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت أنه تم ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات، وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

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